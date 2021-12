30 Jahre Polizistinnen: Frau Inspektor hat sich etabliert

„Frau Inspektor?“. Was vor 30 Jahren vielleicht noch Argwohn und Skepsis auslöste, gehört mittlerweile zum Alltag. Eine Frau in Uniform mit Dienstwaffe.

Still und heimlich feierte die Polizei in Österreich vor wenigen Tagen ein besonderes Jubiläum – eines der Gleichberechtigung. Fast auf den Tag genau vor 30 Jahren traten die ersten Polizistinnen ihren Dienst in den Sicherheitswachen Wien, Linz und Graz an.

Politessen, im Beamtendeutsch sperrig „weibliche Straßenaufsichtsorgane“ genannt, gab es schon davor, allerdings nur in Röcken für die Parkraumüberwachung. Erst seit dem 1. Dezember 1991 sind Frauen den Männern im Polizeidienst gleichgestellt. Heuer hat der Frauenanteil bei der Polizei erstmals die 20-Prozent-Marke überschritten.