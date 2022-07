30 Jahre Ennstal Classic: Alter und Schönheit

Die Ennstal Classic ist eine der bekanntesten Oldtimer-Rallyes in Österreich. Ausgeführt werden die klassischen Schönheiten unter den Automobilen: Dabei sein darf, wer einen Wagen mit Baujahr 1972 oder älter fährt. Zu sehen gibt es also allerhand – auch für nicht so Motorsport-Affine. Zaungäste entlang der Strecke sind auch heuer kostenlos willkommen.

Marathon und Bergwertung

Die Eckpunkte: Der erste Fahrtag startet in Gröbming, erstmals führt die Route heuer über die Großglockner Hochalpenstraße. Zieleinlauf ist um 19 Uhr in Schladming. Der zweite Fahrtag, der sogenannte „Marathon“, führt über 445 Kilometer und startet und endet in Gröbming. Am dritten Fahrtag startet man um 7.30 Uhr mit der Bergwertung Stoderzinken.

Und auch Promis sitzen heuer wieder hinter dem Steuer: unter anderem der Schauspieler Tobias Moretti sowie Rennfahrer Arturo Merzario, der 1976 Niki Lauda aus seinem brennenden Auto rettete. (Alle Details zum Programm: ennstal-classic.at)