In Linz "spektakelt“ es in zwei Wochen wieder

Derzeit ist es noch ruhig im Innenhof der Linzer Kunstuniversität Ost. In zwei Wochen – von 21. bis 23. Juli – wird der Lärmpegel dort aber deutlich steigen: Denn dann verwandeln sich die Kunstuni sowie ihr Hof in ein Organisationszentrum und in eine riesige Garderobe für das 34. Linzer Pflasterspektakel. Von hier aus werden die zirka 100 Straßenkünstlerinnen und -künstler zu ihren Auftritten in die Stadt ausschwärmen.

„Es wird wieder bunt und es spektakelt wieder“, verkündete Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (SPÖ) deshalb am Montag im besagten Hof. Denn die vergangenen beiden Jahre musste das Festival aufgrund der Pandemie zurückstecken. 2020 wurde es abgesagt, 2021 auf „Straßenkunstsommer“ umbenannt und auf mehrere Wochenenden aufgeteilt. Eintritt war nur nach einer 3-G-Kontrolle möglich, damit ist heuer Schluss: Man rechne nicht mehr mit behördlichen Auflagen, so Kulturdirektor Julius Stieber.