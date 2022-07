Beerig, beerig! Gesunde Wunderwuzzis

Jeden Tag gibt es auf dem Hof und den Grünflächen Neues zu entdecken: „Diese Vielfalt, diese Überraschungen taugen mir sehr. Ich will hier an diesem Ort zeigen, was in der Landwirtschaft alles möglich sein kann, was alles geht. Natürlich muss sich auch ökonomisch alles ausgehen.“ Jakob Schmied mag seine Heidelbeeren am liebsten direkt frisch vom Strauch, als Eis oder im Streuselkuchen, und: „Wir haben der Beere viel zu verdanken. Aber das Spannende für mich ist, Landwirtschaft so breit wie möglich aufzustellen.“

