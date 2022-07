„Eine besondere Ausstrahlung und Stimmung“

14 Kreuzwegbilder wurden temporär entfernt, die beiden Altarbilder sind von zwei großflächigen Gemälden überdeckt. Im Rahmen der Communale OÖ haben die beiden Künstlerinnen Antonia Riederer und Marie Ruprecht mit der Ausstellung „Das fruchtbare Land“ erstmals sakralen Raum erobert. Sie stellen von 12. bis 17. Juli in der Spitalskirche in Eferding aus. „Es ist eine sehr spezielle Stimmung, die Ausstrahlung und Dominanz des Raumes müssen bei der Positionierung der Arbeiten berücksichtigt werden. Aber wir sind sehr glücklich, wie sich die Werke einfügen“, sind sich die Künstlerinnen, die beide in der Region leben und arbeiten, einig.