Ein Song, zwölf Persönlichkeiten und große Emotionen

Gezeigt werden die großformatigen Arbeiten in einem ganz besonderen Setting. Maler und Grafiker Manfred Hebenstreit öffnet dafür seinen umgebauten Bauernhof in Peuerbach. Kommenden Sonntag, 10. Juli, gibt es von 10.30 bis 13 Uhr, nochmals vor Ort die Möglichkeit, die Fotografien zu sehen.

Persönlicher Zugang

"In den letzten zwei Jahren singe ich, ja brülle ich diesen Song aus vollem Herzen laut raus. Zum einem verarbeite ich damit den schweren persönlichen Verlust meiner Eltern. Zum anderen diese leider noch immer anhaltende Zeit der Pandemie und nun auch des Krieges in der Ukraine - gepaart mit krisenhaften Energie-Szenarien in ganz Europa", erklärt Sabine Starmayr ihren Ausgangspunkt für die Ausstelllung: "Voriges Jahr gärte in mir die Idee, diesen Song fotografisch mit speziell darauf abgestimmten Shootings umzusetzen. Jeder hat schwierige, persönlich prägende Lebensabschnitte zu bewältigen, in denen er sich oft fragt: What's going on?".

www.starmayr.com