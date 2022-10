30-Jährige im Pinzgau getötet: Mordanklage gegen Ehemann

Knapp ein halbes Jahr nach der Tötung einer 30-jährigen Frau in der Salzburger Gemeinde Piesendorf hat die Staatsanwaltschaft Salzburg jetzt Mordanklage gegen den heute 42-jährigen Mann des Opfers erhoben. Dieser soll heuer am 13. Mai in seinem Gasthaus die von ihm in Trennung lebende Frau gewürgt und mit drei Messerstichen getötet haben. Gegen ihn bestand ein Betretungs- und Annäherungsverbot, dessen Antrag die 30-Jährige aber am Tag vor der Tat zurückzog.