Von Samstag auf Sonntag wurden 2.242 Neuinfektionen in Österreich registriert. In dieser Zeit wurden 17 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Derzeit gibt es 44.632 aktiv Infizierte in Österreich.

Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 231,6 Fälle je 100.000 Einwohner.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 1.249.641 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind 1.191.530 Menschen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 4.931 als wieder gesund.

Insgesamt sind seit Pandemiebeginn 13.479 Menschen in Österreich an oder mit Covid-19 gestorben.

479 Menschen auf der Intensivstation

Im Krankenhaus liegen derzeit 1.773 Personen, das sind um 90 weniger als zuletzt gemeldet. 479 davon werden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank seit dem Vortag um 17 und ist innerhalb einer Woche um 84 Patienten zurückgegangen.