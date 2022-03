20. Jubiläum: Ein Hoch auf den DAC

Woher ein Tropfen kommt, ist heute für Weinliebhaber das Um und Auf. Vor 20 Jahren war das in Österreich aber noch ganz anders: Viele gleiche Rebsorten fanden sich am Markt, heimische Weine waren von jenen aus den Nachbarländern auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden. Die Weinviertler Winzer waren es, die einen neuen Weg einschlugen und die Herkunft ihrer Produkte in den Vordergrund stellten: Der Weinviertler DAC – Districtus Austriae Controllatus – war geboren und trat am 1. März 2003 seinen Siegeszug an.

Neu war die Idee nicht – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien waren Vorreiter. Aber der Erfolg sprach für sich: In der New York Times wurde der Weinviertel DAC damals sogar als weihnachtlicher Geheimtipp aus Österreich beschrieben. Bereits 2005 konnten 1,5 Millionen Flaschen verkauft werden und bis heute gilt der Weinviertel DAC als Wegbereiter für andere DAC-Gebiete in Österreich.