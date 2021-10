Ein guter Jahrgang: Wie der 2021er Wein schmeckt

Doch die Jahre, in denen so gute Bedingungen vorherrschen, sind rar geworden. In den letzten Saisonen gab es des Öfteren schmerzliche Ernteausfälle, sei es wegen Wintereinbrüchen im Frühling, extremer Hitze im Sommer oder Unwettern. Die Winzer müssen sich an die neuen Klimabedingungen anpassen, aber: „Man kann sich nie wirklich hundertprozentig darauf einstellen. Gleichzeitig für Trockenheit und 100 Liter Niederschlag am Tag gewappnet sein, das funktioniert nicht“, merkt Markus Preschitz an. Das Klimarezept des (fast) 30-Jährigen lautet: Mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie.