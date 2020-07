19-Jähriger in Kärntner Park von Jugendlichen niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein 19-Jähriger ist am Samstag gegen 17.30 Uhr in einem Park in der Kärntner Bezirksstadt Völkermarkt überfallen worden. Eine 15-Jährige hatte ihn über soziale Medien dort hingelockt. Sie erwartete ihn und forderte Geld, das er ihr angeblich schulde. Als er verneinte, schlugen der 17-jährige Freund der Jugendlichen sowie zwei weitere Burschen auf den 19-Jährigen ein.

Sie nahmen einen Schlüsselbund sowie eine Lautsprecherbox aus seinem Rucksack und machten sich in einem Auto davon. Das verletzte Raubopfer wurde nach ambulanter Behandlung im Klinikum Klagenfurt wieder entlassen. Die Polizei stellte die 15-Jährige und den 17-Jährigen an der Wohnadresse. Sie bestritten den Vorfall. Wer die anderen beiden Burschen waren, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.