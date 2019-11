174 Mal Mordalarm: Das kann die Polizei daraus lernen

In 92 Prozent kannten sich Täter und Opfer

Denn von den 55 Ermordeten waren 66 Prozent Frauen. In 92 Prozent der vollendeten Tötungsdelikten kannten Opfer und Täter einander, 54 Prozent waren miteinander verwandt oder zumindest bekannt und 38 Prozent lebten in einer Intimbeziehung beziehungsweise in Trennung einer solchen.

Bei Morden im Rahmen einer Beziehung waren alle Opfer weiblich, die Täter waren zu 50 Prozent fremde Staatsbürger. In rund der Hälfte dieser Fälle war die Beziehung zum Tatzeitpunkt beendet.