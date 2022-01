16.749 Neuinfektionen in Österreich

Nach einem neuen Pandemie-Höchstwert am Mittwoch mit über 17.000 Neuinfektionen und knapp 16.000 neuen Fällen auf Donnerstag, wurden auf Freitag 16.822 Neuinfektionen in Österreich registriert. Von Freitag auf Samstag wurden binnen 24 Stunden 16.749 neue Fälle gemeldet.

Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 14.149. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 126.064. In den vergangenen 24 Stunden wurden 437.669 neue PCR-Testungen durchgeführt. Das ergibt eine Positivrate von 3,83 Prozent. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist auf 1.112,68 gestiegen.

Zudem gibt es zehn neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.915 Todesopfer in Österreich gefordert.

Im Krankenhaus liegen derzeit 890 Personen und damit um 13 Patienten weniger als am Vortag. 214 Menschen werden auf Intensivstationen betreut, um 14 weniger als gestern.

360.000 in Quarantäne

360.000 Menschen sind laut Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik, der auch Gecko-Mitglied ist, am Freitag in Österreich bereits in Quarantäne gewesen. Diese dürfen bzw. können ihr Zuhause nicht mehr verlassen, "weil sie zu krank dafür sind, infiziert sind oder Kontaktperson sind. Tendenz seit Tagen stark steigend", so Foitik im Kurznachrichtendienst Twitter.

Foitik sprach angesichts der Zahlen von einem "Minilockdown". "Der sich für Betroffene nicht 'mini' anfühlt", so der Bundesrettungskommandant.