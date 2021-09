1.429 Neuinfektionen in Österreich

Unterdessen stockt die Impfkampagne immer weiter. Am Sonntag wurden österreichweit nur 1.945 Immunisierungen verabreicht, in Vorarlberg überhaupt nur eine, in Salzburg zwei. Das war der schwächste Impftag seit 31. Jänner, an diesem Sonntag waren 1.428 Impfungen verabreicht worden.

Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 5.540.156 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 62 Prozent der Bevölkerung. 5.243.513 und somit 58,7 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert.