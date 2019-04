1325-PS-Sportwagen aus Österreich: Nun Anklage wegen Millionenbetrugs

Der mutmaßliche Millionenbetrüger warf mit prominenten Namen nur so um sich. Carlos Slim, den ehemals reichsten Mann der Welt, will er gekannt haben. Die Schauspielerin Pamela Anderson soll sein Team gesponsert haben, in dem er als Rennfahrer aktiv gewesen sei. Der österreichische Manager Siegfried Wolf stünde angeblich als Finanzier hinter seinem Projekt, einen Supersportwagen mit 1325 PS zu bauen. Und der monegassische Fürst Albert hätte bereits zehn Fahrzeuge bestellt.

Zumindest sieben Personen glaubten dem angeblichen Supersportwagen-Konstrukteur Markus Fux aus Niederösterreich und gaben ihm Geld. Die Staatsanwaltschaft Wien geht dabei von schwerem und gewerbsmäßigen Betrug aus, wie die Anklageschrift belegt, die dem KURIER vorliegt. Darin ist von einem Schaden von exakt 1,117.842 Euro und 22 Cent die Rede. Fux selbst bestreitet alle Vorwürfe vehement.