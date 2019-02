Betrugsverdacht um 400km/h-Auto: Konstrukteur verhaftet

Ins Rollen gebracht hat die ganze Sache der niederösterreichischen Immobilieninvestor Christoph G. Er soll rund 700.000 Euro in das noch unausgegorene Autoprojekt „Milan Red“ investiert haben. Er fürchtete um sein Geld. G. hat aber nicht nur Fux, sondern auch einen namhaften österreichischen Unternehmer mit langjähriger Erfahrung in der internationalen Autoindustrie angezeigt. Dieser stand Fux mit seiner Expertise in der Autoindustrie anfangs als Berater zur Seite.

Verdächtiger ist vorbestraft

In früheren Stellungnahmen gegenüber dem KURIER hat der fragwürdige Autobauer Markus Fux stets alle Vorwürfe zurückgewiesen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Fux mit dem Gesetz in Konflikt kommt: Er hat in den Gesprächen mit dem KURIER eine einschlägige Vorstrafe in Sachen Betrugs eingeräumt.