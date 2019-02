Justiz-Ermittlungen um sündteuren Flitzer aus Österreich

1325 Pferdestärken unter der Motorhaube, in fünfeinhalb Sekunden auf Tempo 200. So rasant soll eines Tages der Sportwagen von „Milan Automotive“ über die Straße flitzen. Und selbst beim Höchsttempo von 400 km/h soll das Superauto noch nicht abheben. So viel Bodenhaftung hat ihren Preis: 1,8 Millionen Euro soll das luxuriöse Speedcar kosten – wenn es tatsächlich gebaut wird.

Denn Ex-Hobby-Rennfahrer Markus Fux, Geschäftsführer der Milan Automotive GmbH im niederösterreichischen Leobersdorf, hat Ärger am Hals. Bei der Staatsanwaltschaft Wien ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Betrugs gegen ihn und zumindest eine weitere Person anhängig. Eine Anzeige stammt vom niederösterreichischen Immobilieninvestor Christoph G. Er soll fast eine Million Euro in das noch unausgegorene Autoprojekt „Milan red“ investiert haben. Jetzt fürchtet er um sein Geld.