100. Todestag: Monarchisten gedachten Karl I. in „seiner“ Hofkirche

Zur Gedenkveranstaltung in Baden kamen knapp 60 Personen, großteils sehr ältere Semester. Rainer Stepan, ehemaliger Studiendirektor der Diplomatischen Akademie, erinnert an den so jung verstorbenen Kaiser. „Kaiser Karl I. hat eine nicht so leichte Aufgabe übernommen, oft ist ein negatives Bild über ihn vorhanden. Er hat sich ab 1916 bemüht, Frieden zu schaffen. Das ist ihm nicht gelungen“, leitet Stepan seine Gedenkworte ein. In seiner kurzen Amtszeit hätte Kaiser Karl I., „ein katholisch erzogener Mann, dem die Gleichheit der Völker ein großes Anliegen war“, bedeutende Entscheidungen getroffen: das Mietengesetz, heute noch unter dem Begriff „Friedenszins“ bekannt, sowie Sozialversicherungsgesetz mit Sozialministerium. Stepan erinnert in einer Zeit, in der in der Ukraine Krieg herrscht, an den „Separatfrieden mit der Ukraine im Februar 1918“, wo gleichzeitig eine Flugbrücke zwischen Wien, Krakau, Lemberg und Kiew eingesetzt wurde.

Beendet wird die Gedenkmesse mit der Kaiserhymne von Joseph Haydn: „Heil dem Kaiser, Heil dem Lande, Österreich wird ewig stehn!“

Was an Kaiser Karls Todestag nicht möglich ist: ein Besuch des Museums im Kaiserhaus am Hauptplatz von Baden, das im Besitz der Stadtgemeinde Baden steht und auch am Gedenktag geschlossen blieb.