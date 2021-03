Europas letzte Monarchien

Politisch machtlos, wie sie nun einmal sind, beschreiten gekrönte Häupter allzu oft andere Wege, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Am ehesten gelingt das immer noch, wenn sie oder ihre Thronfolger Skandalöses oder Amouröses zu bieten haben. Diesbezügliche Hauptlieferanten sind nach wie vor die Briten, doch brachte im Jahr 2010 auch Schwedens König Carl Gustaf seine Monarchie ins Wanken, als bekannt wurde, dass er sich im Rotlichtmilieu bewegt haben soll. Allerdings ist die Affäre durch die Heirat der sympathischen Kronprinzessin Victoria mit ihrem bürgerlichen Mann Daniel fast in Vergessenheit geraten.

Der einzige Monarch Europas, dem vor absehbarer Zeit noch eine bedeutende politische Rolle zukam, war Spaniens König Juan Carlos, der sein Land 1975 in die Demokratie führte und sechs Jahre später einen Putschversuch vereiteln konnte. Mit seinem privaten Verhalten machte er seine Verdienste jedoch wieder zunichte: Juan Carlos musste sich mit Schwarzgeld- und Korruptionsvorwürfen herumschlagen und nahm, während Spanien in einer Wirtschaftskrise steckte, in Botswana an einer Elefantenjagd teil. Nicht genug damit, begleitete ihn dorthin die deutsche Prinzessin Corinna zu Sayn-Wittgenstein, die sich als seine langjährige Geliebte entpuppte. Juan Carlos musste 2014 zugunsten seines Sohnes Felipe zurücktreten, womit er die schwer angeschlagene Monarchie wohl gerettet hat. Juan Carlos lebt heute im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten.