100. Todestag: Wallfahrt zum Grab von Kaiser Karl I. auf Madeira

Wer jemals auf der portugiesischen Insel Madeira in der Stadt Funchal den Berg hochgefahren ist, um in der Kirche Nossa Senhora in Monte das Grab des letzten Kaisers von Österreich zu sehen, der wird auf den ersten Blick enttäuscht sein. Es ist ein schlichter Metallsarg in einer Seitenkapelle, in dem Kaiser Karl I. seine letzte Ruhestätte gefunden hat.

Dennoch war der Platz in dieser Woche das Ziel von fast 500 Pilgern aus ganz Europa, die dort mit einem Gedenkgottesdienst am 1. April den 100. Todestag des ehemaligen Monarchen aus dem Hause Habsburg-Lothringen feierten. Darunter an die 150 Familienangehörige der Familie Habsburg-Lothringen, an der Spitze das Oberhaupt der Familie, Karl Habsburg.