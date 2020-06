Zipf: Der Riese vom Hausruck wächst und wächst

von Gerhard Marschall

Oberösterreichs Biermetropole heißt Neukirchen an der Vöckla, das im Gemeindewappen einen Bierschöpfer und eine Malzschaufel trägt. Die alten Zunftzeichen der Brauer sind Referenz an den wichtigsten Wirtschaftsbetrieb der 2.600-Einwohner-Gemeinde im Hausruckviertel.

Im Ortsteil Zipf steht die größte Brauerei des Landes. Rund 1,3 Million Hektoliter beträgt der Jahresausstoß, das ist mehr, als alle anderen Brauereien zusammen produzieren.

Elf Zipfer-Biere werden hauptsächlich in Oberösterreich, Tirol und Salzburg vertrieben. Der Exportanteil beträgt rund sieben Prozent. Leitsorte ist das Urtyp, ein Premium. Mengenmäßig dominiert freilich das Märzen (54 Prozent). Fünf Sorten firmieren unter der Marke „Edelweiß“. Auf die zunehmende Nachfrage nach leichtem oder alkoholfreiem Bier reagiert Zipf mehrfach.

Naturhopfen

Braumeister Christian Mayer schwört auf Naturhopfen aus dem Mühlviertel: „Er gibt unseren Bieren ihren charakteristischen Geschmack.“ Zudem ist Mayer davon überzeugt, dass exklusive Biere immer mehr Anhänger finden.

Dem wolle man mit außergewöhnlichen Kreationen gerecht werden, was wiederum zur Vielfalt der heimischen Bierkultur beitrage. In diesem Sinne ist vor kurzem das „Linzer Bier“ – die Produktion wurde 1981 eingestellt – wiederbelebt worden. Zudem gibt es das naturtrübe „Kellerbier“ neuerdings in Flaschen.