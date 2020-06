Buchpräsentation: „Diese Lebensfreude brauchen wir“

Wie den Corona-Regeln geschuldet, war der Saal am späten Nachmittag des Dienstag nur zur Hälfte voll, da lediglich jeder zweite Sessel besetzt sein darf.

Lebensfreude

„Es ist die erste Veranstaltung nach einer längeren Phase, auch für mich. Ich habe lange nicht sprechen können, ich werde das heute weidlich nutzen“, sagte ein gut aufgelegter Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Es passt auf Josef Leitner der Satz sehr gut, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“ Auf einer der gemeinsamen Reisen habe Leitner ihm das Buchprojekt geschildert und „heute ist die Präsentation, was mich sehr freut. Das Buch vermittelt das, was wir jetzt dringend brauchen, Lebensfreude.“