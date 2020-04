Die Trappisten geben es leichter

Im Vorjahr kam ein Weißbier (4,9 %) dazu, jetzt folgt ein naturtrübes Zwickl (4,7 %). „Diese Bierstile haben uns gefehlt, um den österreichischen Konsumenten ein landesübliches Bier anbieten zu können“, begründet Hehenberger die Erweiterung des Sortiments. Alle fünf Biere werden obergärig gebraut. Obergärige Hefe bringe fruchtige Aromen, sagt der 29-jährige Braumeister: „Das zeichnet unsere Biere neben einer langen Reife- und Lagerzeit aus.“

Abgefüllt in Schlägl

Abgefüllt wird in der Stiftsbrauerei Schlägl. Bis vor einigen Jahren wurde Engelszell von der Brauerei Hofstetten in St. Martin im Mühlkreis, in der Hehenberger die Lehre absolvierte, personell unterstützt. So hat er die Klosterbrauerei kennengelernt. Also war es fast naheliegend, dass er nach Abschluss der Meisterschule in Doemens bei München 2018 hier anheuerte.