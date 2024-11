Wegen Autobahntunnel in Linz: Asfinag gräbt Anrainern das Wasser ab

"Vor drei Jahren haben wir explizit nachgefragt, was die Tunnelarbeiten etwa für unsere große Linde im Innenhof der Wohnanlage bedeuten", erinnert sich eine Anrainerin, "damals wurde uns schriftlich versichert, dass keine Gefahr für den Baumbestand besteht." Eine Information über die - offenbar schon damals geplante - Grundwasserabsenkung hätte sie sich in diesem Zusammenhang jedenfalls erwartet.

Diese ist längst und mehrfach beantwortet: Weil es ÖVP, SPÖ und FPÖ in Linz für wichtiger halten als den Klimaschutz, wie deren führende Politiker in Stadt und Land nicht müde werden zu betonen. Zuletzt per Beschlüsse in Gemeinderat und Landtag, mit denen die Kostenexplosion auf 1,2 Milliarden Euro (2020: 743 Millionen Euro) für die Autobahn mitgetragen wurde. Samt massiver Erhöhung der eigenen Kosten. Denn das Land zahlt 10 Prozent davon, die Stadt 5. Den Rest hat die Asfinag selbst zu finanzieren.