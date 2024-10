Offizielle Eröffnung der Donaubrücke in Linz: Proteste angekündigt

• 3.200 Meter Tunnel wurden im Bereich Donau (Bauabschnitt 1) hergestellt.

• Im Süden erstreckt sich der Tunnel 500, im Norden 250 Meter in den Berg.

• 370.000 Kubikmeter an Ausbruchsmaterial (Erde und Gestein) mit einem Gewicht von rund einer Million Tonnen fielen dabei an.

• 800.000 Tonnen davon wurden umweltschonend und ohne belastenden Lkw-Verkehr per Schiff zum Ennshafen abtransportiert (bis zu dreimal pro Tag) und dort zur Wiederverwertung an Abnehmer verteilt.

• 48.000 Kubikmeter Beton und 1.300 Tonnen Stahl wurden im Tunnel verbaut.