Alle in einem Zug: Politik bringt Regionalstadtbahn auf Schiene

Seit es die ausverhandelte Vereinbarung zur Regionalstadtbahn in Linz gibt, wird von allen Parteien nur noch in höchsten Tönen über dieses Projekt geredet. Die sonst in Verkehrs- und Klimafragen durchaus unterschiedlichen Positionen haben am Tag nach dem Ministerratsbeschluss im Steinernen Saal des oberösterreichischen Landhauses keinen Platz - im Gegenteil.