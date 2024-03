860 Millionen Euro: Linzer Schulterschluss für Öffi-Ausbau

Jedenfalls ist man sich in der Linzer Stadtregierung über alle Parteigrenzen hinweg einig: Dieses Projekt ist für die Zukunft der Stadt enorm wichtig. „Eine Achillesferse“, ist SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger überzeugt, „und eine wichtige Voraussetzung für die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ins Mühlviertel.“

Eines hat die Stadt jedenfalls für dieses so wichtige Zukunftsprojekt gelernt: In den Verhandlungen mit Bund und Land hat Linz es geschafft, den eigenen Anteil nicht nur mit 7,5 Prozent der Gesamtkosten im Verhältnis gering zu halten, sondern auch bei maximal 50 Millionen Euro zu deckeln.

Der Zeitplan: Die neue O-Buslinie führt von Karlhof über die Eisenbahnbrücke zum Bulgariplatz in die Neue Welt und bindet vor allem den Osten eine starke neue Verbindung. Der erste Bus soll 2027 dort fahren – die Planung liegt zur Gänze in den Händen von Stadt und Linz Linien.

„Ein klimapolitisch so wichtiges Projekt, nur so ist eine Verkehrswende in Linz möglich“, betont Eva Schobesberger von den Grünen, Zeljko Malesevic (FPÖ) ergänzt: „Endlich kommt Bewegung in den öffentlichen Verkehr.“

Was nicht kommt, ist eine Verdichtung des Taktes des öffentlichen Verkehrs zu den Tagesrandzeiten in Linz. Auch wenn allen bewusst ist, dass es gerade da Nachholbedarf gibt.

Hajart: „Wir haben uns jetzt für den Bau neuer Verbindungen entschieden, um neue Trassen zu erschließen und mehr Menschen an das Öffi-Netz anzuschließen.“