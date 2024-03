Operette im Brucknerhaus, aber ohne Happy End?

Deshalb wurde noch am Dienstag eine Sonderprüfung durch das Linzer Kontrollamt beauftragt, sagt Luger. Auch das Engagement einer Agentur für die Programmerstellung habe er nach Bekanntwerden sofort überprüfen lassen.

Die Liste der Vorwürfe ist lang: „Geschobenes“ Hearing ist dabei noch der geringste, es geht um Aufträge an sich selbst und seine Frau, um Compliance-Verfehlungen, um Nebenbeschäftigungen, um das Engagement von Agenturen zur Programmerstellung trotz Aufstockung des eigenen Mitarbeiterstabs.

Alle anderen Vorwürfe seien erst während der Reise aufgetaucht, als sich Luger noch privat in den USA aufgehalten hatte. „Auf eigene Kosten selbstverständlich“, fügt Luger an, ehe er danach gefragt wird.

Und ergänzt: „Ja, ich habe darüber nachgedacht, ob es gut ist, diese Reise anzutreten.“ Das juristische Vorgutachten dazu, das am Freitag präsentiert wird, habe ihm keinen Anlass gegeben, diese Reise abzusagen.

Dabei war Luger gerade erst auf Werbetour für das Brucknerjahr mit Kerschbaum in New York. Die Vorwürfe der Schiebung bei der Besetzung waren ihm zu diesem Zeitpunkt bekannt, räumt der Stadtchef ein.

"Keine Kavaliersdelikte"

Und verweist auf den Aufsichtsrat, nach dem es eine offizielle Stellungnahme über Konsequenzen geben wird, um neuerlich zu betonen: „Die Vorwürfe wiegen schwer, das sind keine Kavaliersdelikte.“

Ob am Freitag die Abschiedssinfonie von Joseph Haydn für Dietmar Kerschbaum intoniert wird, ist offen. Er selbst ist überzeugt, dass dem nicht so sein wird, wie er in einer Stellungnahme betont.

Denn „die gezogenen Schlüsse zu den dargestellten Punkten sind nicht zutreffend“. Dass in der Aufsichtsratssitzung alle Anschuldigungen behandelt werden, sei ganz in seinem Sinne, betont Kerschbaum, „damit die vorgebrachten Behauptungen richtiggestellt werden“.