Wernstein: Mutters Speise mit Schlossblick

Für Pucher ist frische, gesunde und regionale Küche wichtig. Das merkten wir bereits an der Rindsuppe mit Leberknödel, mit der wir das Mahl begonnen haben (4,10 €). Die Zutaten stammen alle von örtlichen Bauern. Bei der Nachspeise wird wieder die nostalgische Erinnerung an die mütterliche Küche erkennbar. Es sind hausgemachte Pofesen in Zimtzucker mit Zwetschkenröster und Vanillesoße (5,90 €). Ein köstlicher Abschluss.