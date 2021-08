Kühlende Nahrung gleicht Hitze aus

Zu den kühlenden Lebensmitteln zählen saure oder bittere Speisen. Auch Rohkost hat eine kühlende Wirkung auf den Organismus. Sie essen gerne frisches Obst, Zucchini und Brokkoli, Tomaten, Gurken und Milchprodukte? Im Sommer eine gute Wahl. Jetzt ist auch eine gute Zeit, um eine erfrischende Wassermelone zu essen. Der Schriftsteller Jin Shengtan sagte einst: „Mit einem scharfen Messer an einem Sommernachmittag auf einem großen dunkelroten Teller in eine hellgrüne Wassermelone schneiden. Ist das vielleicht nicht Glück?“

Einseitigkeit vermeiden

Dennoch: Wer sich nur einseitig mit Rohkost ernährt, führt dem Körper zu viel kühlende Nahrung zu. Dies kann auch der Verdauung schaden. Ideal ist es, kühlende mit neutralen oder warmen Lebensmitteln zu kombinieren. Beispielsweise mit Hülsenfrüchten, Reis, Kartoffeln, Pilzen oder Möhren.

Fisch und Geflügel statt Fleisch und Eier

Essen Sie im Sommer lieber Fisch und Geflügel statt Fleisch und Eier. Leichte, gedünstete Kost ist auch besser als Gebratenes. Außerdem wichtig: Viel Wasser trinken! Grüner Tee, Pfefferminztee und selbst hergestellte Limonade eignen sich gut als erfrischende Getränke. Den Konsum von schwarzem Tee, Kaffee und alkoholischen Getränken sollte man in der heißen Jahreszeit einschränken.

Hände weg von Stelzen

Muss ich bei großer Hitze denn auf Eis verzichten? Natürlich nicht. Gönnen Sie sich einen Eisbecher oder auch einmal eine Bratwurst am Grillabend. Essen Sie, was Ihnen guttut und schmeckt. Dabei sollte man die Mahlzeiten genießen und sich möglichst ausgewogen ernähren. Je nach persönlicher Konstitution sollte man aber darauf achten, dass das Yin- (kühl) und Yang-Elemente (warm) im Körper im Gleichgewicht bleiben. Im Sommer lieber Hände weg von Stelzen & Co. und dafür öfter einmal einen knackigen Salat.

Awai Cheung ist Qigong-Lehrer, Dozent und Buchautor. Er lebt in Berlin und Grieskirchen