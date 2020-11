Virus belastet auch Sanitäter extrem

Die Bewältigung der Corona-Pandemie bedeutet nicht nur für die Mediziner und das Pflegepersonal in Spitälern und Pflegeheimen eine enorme Herausforderung. Auch die Sanitäter der Rettungsdienste sind in ihrem ohnehin anstrengenden Beruf derzeit zusätzlichen körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Ein neues System der fachlichen Unterstützung, das derzeit nur in Wien und Linz verfügbar ist, bringt vielen Helfern große Sicherheit.

Seit den ersten SARS-CoV-2-Krankheitsfällen im Februar hat sich bei Rotem Kreuz und Samariter-Bund in Oberösterreich vieles geändert. Mit Ende Oktober ist auch die Zahl der Rettungstransporte von SARS-CoV-2-Erkrankten in eine Klinik binnen kurzer Zeit massiv in die Höhe geschnellt. Dadurch wurde auch der Ablauf der Patientenversorgung im Rettungsdienst weiter umgestellt.