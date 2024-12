Ungeklärte Todesfälle im Klinikum Kirchdorf (OÖ): Arzt unter Verdacht

Schwere Vorwürfe liegen gegen einen Arzt im Klinikum Kirchdorf in Oberösterreich vor.

Es geht um ungeklärte "Vorkommnisse an der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin" bestätigte eine Sprecherin der OÖ. Gesundheitsholding (ÖOG) am Abend in einer schriftlichen Stellungnahme.