Amoklauf in OÖ: „Es hätte nicht sein müssen“

Am Sonntag nach der Horrorwoche strahlt in jenen Mühlviertler Gemeinden, in denen drei Jäger in einem brutalen Kriminalfall zu Tode gekommen sind, schon früh am Vormittag die Sonne. Das hellt die Stimmung in der Bevölkerung von Altenfelden und Arnreit zusätzlich auf. Denn nach Tagen der Angst wurde am Samstag bekannt, dass der von der Polizei gesuchte mutmaßliche Doppelmörder Roland Drexler tot aufgefunden worden war. Der Verdächtige dürfte Suizid begangenen haben.