Nach Doppelmord in OÖ: Lauter Ruf nach Psychotests für Jäger

Ist man aber Besitzer einer Jagdkarte , darf man Flinten und Büchsen auch ohne Gutachten bei sich führen. Für eine Jagdkarte reicht wiederum die Ausbildung zum Jäger , in der zwar der Umgang mit Waffen trainiert, die psychische Stabilität der Personen aber nicht getestet wird.

Laut dem Dachverband Jagd sei „die Feststellung eines positiven Beweises der Verlässlichkeit durch ein psychologisches Gutachten nicht möglich“. Personen, die vorbestraft sind oder die durch ein körperliches oder geistiges Gebrechen nicht in der Lage sind, mit Schusswaffen sachgemäß umzugehen, würden aber ohnehin keine Jagdkarte erhalten.

Dass aber Konflikte mit Jägern manchmal in Tragödien und einem Blutbad enden, hat nicht nur etwas mit einer Affinität zu Waffen und dem leichteren Zugang zu Munition und Schusswaffen zu tun.

Wie der Fall von Altenfelden oder der Amoklauf des Jägers und Wilderers Alois Huber 2013 in Annaberg (NÖ) zeigt, ist die Identifikation mit der Jagd teilweise so groß, dass man dafür sogar bereit ist zu töten.

Experten warnen vor kriminellem Potenzial

Mittlerweile sind in Österreich fast 135.000 Frauen und Männer Jagdausübungsberechtigte. Wie Umfragen zeigen, in erster Linie aus der Liebe zur Natur, am Interesse der ökologischen Zusammenhänge und um Verantwortung für die Regulierung des Wildbestandes zu übernehmen.

Kriminalpsychologen warnen jedoch davor, den Blick für das kriminelle Potenzial der Täter nicht zu verlieren. Sie nur als Jäger oder Wilderer darzustellen, sei eine Verharmlosung.

Alois Huber war über mehr als ein Jahrzehnt schwer kriminell, bevor er drei Polizisten und einen Rettungssanitäter erschoss. Und der mutmaßliche Doppelmörder von Altenfelden, Roland Drexler, soll seit drei Jahren gegen geltende Jagdgesetze und waidmännische Grundsätze verstoßen haben. Auslöser für seine Tat sollen Streitereien über das Jagdrecht gewesen sein.