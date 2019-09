Tödliche Bluttat am Spielplatz: Angeklagter spricht von Notwehr

„Ich wollte ihn niemals umbringen. Ich habe das aus Angst gemacht.“ So verteidigte sich jener 17-jährige Afghane, der vor einem Jahr auf einem Kinderspielplatz in Linz Urfahr einen 19-Jährigen Landsmann mit einem Messerstich getötet hat. Gegen den Burschen wurde am Freitag am Landesgericht Linz vor einem Geschworenensenat die Mordanklage erhoben. Ihm drohen im Höchstfall 15 Jahre Freiheitsstrafe. Die Bluttat hatte im Vorjahr für heftige politische Debatten gesorgt und dazu beigetragen, dass die Stadt Linz im Dezember ein Waffenverbot am Hinsenkampplatz in Linz-Urfahr verordnet hat.

Im auf drei Tage anberaumten Prozess ist das Gericht auf die alleinige Schilderungen des Beschuldigten und sein eingeschränktes Geständnis, die Tat begangen zu haben, angewiesen. Zu der direkten Auseinandersetzung zwischen den beiden afghanischen Asylwerbern gibt es keine Zeugen. Im maßgeblichen Streitpunkt, ob die Tat vorsätzlich oder in Notwehr begangen wurde, kam es deshalb gleich zu Prozessbeginn zum Schlagabtausch zwischen Staatsanwalt Philip Christl und Strafverteidiger Andreas Mauhart.

Mordanklage

Für den Staatsanwalt ließen die Umstände der Tat nur den Schluss zu, dass der Angeklagte töten wollte. So sei er bereits „mit dem Messer stichbereit im Ärmel“ zu dem Spielplatz gegangen und habe dann mit „voller Brutalität“ gezielt einmal zugestochen. „Das kann nur Vorsatz gewesen sein“, meinte er. Dass er aus Angst vor dem Landsmann die Waffe mitgenommen habe, wollte er nicht glauben.