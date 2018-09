Mordalarm am Kinderspielplatz: Opfer lag neben Sandkiste

Die Fakten sind überschaubar. Montagabend, kurz nach 18 Uhr, trafen auf einem Spielplatz in Linz-Urfahr mehrere Burschen und junge Männer aufeinander, Asylwerber aus Afghanistan, wie die Polizei später mitteilen wird. Sie begannen zu streiten, zu raufen und plötzlich sackte ein 19-Jähriger neben der Sandkiste zusammen: Die Obduktion ergab am Dienstag einen Stich in die Brust, er war tödlich.

Die mutmaßlichen Angreifer rannten davon, unbeteiligte Besucher eilten erst zum jungen Mann, um zu helfen uns alarmierten dann sofort Rettung und Polizei. Der Notarzt konnte jedoch nichts mehr für den 19-Jährigen tun: Der Afghane, der eigentlich in St. Pölten gemeldet ist, war schon tot.