Stelzer im TV-Interview: „Wir brauchen keinen Kickl in Oberösterreich“

Am Sonntag geht die oberösterreichische Landtagswahl über die Bühne. Der amtierende Landeshauptmann und ÖVP-Obmann Thomas Stelzer muss sich dabei erstmals der Wahl stellen.

KURIER: Sie sind heute für unser Interview nach Wien gereist. Wann waren Sie eigentlich zuletzt in Wien beim Bundeskanzler, um sich mit ihm über die gemeinsame politische Linie abzustimmen?

Thomas Stelzer: Telefonisch tun wir das öfter. Zuletzt war der Bundeskanzler bei mir, bei unserem Wahlkampfauftakt.

In Ihrem Wahlkampf gab es viel Gelb und Schwarz zu sehen, Türkis hat gefehlt. Sie wollten, wie man hörte, auch keinen Besuch aus Ihrer Bundespartei. Wo spießt es sich denn mit dem Bund?

Am Sonntag werden Landtag, alle Gemeinderäte und die Bürgermeister gewählt. Klar, dass wir den Scheinwerfer auf unser Bundesland richten. Das Kreuzerl ist schnell gemacht, aber es gilt dann für sechs lange Jahre.

Das Land soll also nicht sechs Jahre lang türkis sein, sondern schwarz.

Wir haben in Oberösterreich nie umfirmiert und umgefärbt. Aber wir haben mit dem Kanzler ein gutes Verhältnis. Zur Wahl treten elf Parteien an, mehr als je zuvor. Ich will einen klaren Führungsauftrag bekommen.

In den Umfragen liegen Sie mit 40 Prozent klar voran. Sie könnten sich schon bequem zurücklehnen.

Die Wahl wird am Sonntag entschieden, nicht durch Umfragen und Leute, die mir auf die Schulter klopfen.

Sie regieren mit der FPÖ, das Verhältnis ist gut. Jetzt haben sich Ihnen die Grünen angeboten. Wäre es mit den Grünen attraktiver?

Wir haben mit der oberösterreichischen FPÖ in schwierigen Phasen gut zusammengearbeitet. Klar ist, dass wir darauf schauen, ob in der Zusammenarbeit immer Oberösterreich vorne steht, oder ob andere Einflüsse hinzukommen – Stichwort Kickl. Das will ich nicht. Das brauchen wir auch nicht in Oberösterreich. Mir geht es darum, dass wir selbst stärker werden. Die ÖVP hatte 2015 ein schlechtes Ergebnis.

Die Durchimpfungsrate im Land liegt bei 55,2 Prozent – der letzte Platz im Bundesländervergleich. Welches Gefühl löst das bei Ihnen aus?

Ich bin überhaupt nicht glücklich. Wir sind gut gestartet bei den Älteren. Dann ist wie überall der Schwung abgerissen. Wir bemühen uns, den Leuten das Impfen anzubieten. Wir machen Pop-up-Impfungen und haben eine Studie durchgeführt, die uns sagt, woher die Skepsis rührt.