SPÖ-Tierschutzsprecher klagt Tierschutzverein Pfotenhilfe

Nun liegt die Klage von Keck als Veranstalter der WM und als Obmann des Hundesportverbandes Linz samt Antrag auf Einstweilige Verfügung vor. Damit wolle er die Verbreitung des Videos samt Kommentierung der Szenen verbieten und die Pfotenhilfe zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung zwingen, ist Stadler überzeugt.

Maulkorb für Tierschützer?

"Ich bin schockiert, dass ausgerechnet ein Tierschutzsprecher dem Tierschutz einen Maulkorb verpassen will, anstatt die Vereinbarkeit seiner Funktion mit seinem fragwürdigen 'Hobby' ernsthaft zu hinterfragen und die Konsequenzen zu ziehen", zeigt sich Pfotenhilfe-Sprecher Stadler fassungslos.

"So ein Verhalten ist nicht nur aus Tierschutzsicht unerträglich. Wenn die SPÖ beim Thema Tierschutz weiterhin von den Wählern ernstgenommen werden will, ist Keck als Tierschutzsprecher nicht länger tragbar", stellt er auch eine Rücktrittsforderung in den Raum.