Tiercoach: Warum Qualzucht bei Hunden nicht süß sein darf

Hunde sind verfressen – ob Begleiter oder Hüter, die Vierbeiner legen sich mächtig ins Zeug, um an Futter zu gelangen. Wissenschaftler der Eötvös Loránd Universität in Budapest haben nun die tierische Vorliebe für Würstel genützt und Frankfurter in drei Boxen mit unterschiedlich kniffeligen Öffnungsmechanismen versteckt. Dann luden sie 15 Französische Bulldoggen, 15 Englische sowie 13 ungarische Mudis zum Snack.

Entsprechend der Hypothese waren die Versuchskaninchen mit längerer Nase viel erfolgreicher in der Futterbeschaffung als die beiden Rassen mit flachem Gesicht; gleichzeitig wandten sich die kurzschnäuzigen Haustiere weit öfter mit Dackelblick an ihre Besitzer.