Seppy lernt im Theater und im echten Leben: Niemand ist perfekt

Ich bin seit vielen Jahren ein wichtiger Mitspieler in unserem Puppentheater. Ich bin eine kleine Theaterpuppe, aber ich bin wichtig, weil ich mich wichtig nehme. Nicht, dass ich ein Gschaftlhuber wäre, nein, ganz im Gegenteil. Ich mache immer das, was mir aufgetragen wird, ich spiele meine Rolle.

Dann müssen wir uns irgendwie drüberschummeln und das ist immer sehr spannend: Gelingt es uns oder nicht? Manchmal versprechen wir uns und müssen dann über uns selbst sehr lachen, so dass wir oft nicht weiterreden können.

Bei uns gibt es genauso wie im „echten“ Theater für jede Geschichte ein Textbuch. Wir proben auch so viel wie die Schauspieler in einem großen Theater. Wir lernen Texte, üben alle Bewegungen bis ins kleinste Detail ein, manchmal singen oder tanzen wir sogar, und wir sind auch jedes Mal aufgeregt vor einer Vorstellung.

Kurz gesagt: Wir sind nicht perfekt. Doch ist es wirklich so schlimm, etwas falsch zu machen? Sicher nicht! Wir machen alle irgendwann Fehler. Wichtig ist, dass wir uns bei besonderen Aufgaben und Herausforderungen Mühe geben und alles so machen, wie wir es am besten können. Und vor allem, dass wir es mit ganzem Herzen tun.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.