Seit Samstag abgängig: Polizei sucht nach zwei Mädchen in OÖ

In Oberösterreich werden seit dem Osterwochenende zwei Mädchen vermisst. Leonie (13) und Rania (12) sind seit 16. April aus einer Betreuungseinrichtung in Leonstein in der Gemeinde Gründburg abgängig, wie die oberösterreichische Polizei mitteilt. Zuletzt gesehen wurden die Mädchen gegen 12.30 Uhr an diesem Tag. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Exekutive bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung bei der Suche nach den beiden und hat Fotos von Leonie und Rania veröffentlicht.