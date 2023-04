Prozess in Steyr wegen toter Escort-Dame. 35-Jähriger streitet Mordabsicht ab

Was an jenem Abend in der Wohnung des Angeklagten passierte, sei an "Brutalität und Grausamkeit kaum zu übertreffen", meinte der Staatsanwalt. Den ganzen Tag habe der Mann im Internet mit Prostituierten gechattet und die 23-Jährige dann für den Abend zu sich bestellt. Für ihre Dienstleistung seien 400 Euro für zwei Stunden vereinbart worden.

Kaum war die Escort-Dame bei ihm in der Wohnung, soll er ihr offenbar erklärt haben, kein Geld zu haben. Die Frau sei zornig geworden, habe ihn angeschrien und zum Handy gegriffen, führte der Staatsanwalt aus. Daraufhin habe der 35-Jährige sie "geschlagen und gewürgt, mit einem Seil gedrosselt". Danach habe er die Tote sexuell missbraucht.

