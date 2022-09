Tötung von Escort-Dame: Polizei OÖ prüft eigenes Vorgehen

Eine Escort-Dame wurde am Sonntag von der Polizei tot in einer Wohnung in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) aufgefunden. Doch wie nun ein Anwalt der Kronen-Zeitung berichtet, soll es trotz Anruf einer Freundin des Opfers erst Stunden später zum Einsatz der Polizei gekommen sein. Die Exekutive prüft nun den internen Vorgang.

Am Samstag soll der 34-jährige Tatverdächtige, für den mittlerweile Untersuchungshaft beantragt wurde, die Rumänin via Internet zu sich eingeladen haben. Laut Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft Steyr, das erste Mal. Was dann geschah ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Beschuldigte zeige sich zwar für den Tod der Frau verantwortlich. "Ein Motiv konnte er uns aber bis jetzt noch nicht nennen", sagt Pechatschek zum KURIER.

Obduktionsergebnis

Im Laufe des Dienstagvormittags soll er noch einmal einvernommen sein. Denn nun sei auch das Obudktionsergebnis da: Die Frau sei in Folge von "massiver Gewalteinwirkung" an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. Ermittelt wird wegen Mordverdachts.

Aufgefunden wurde die Frau schließlich am Sonntag. Eine Freundin meldete sich mit einer Vermisstenanzeige bei der Polizei, weil sich nichts mehr vom späteren Opfer gehört habe. Laut Vorwürfen eines Anwalts, hätte die Polizei auf diesen Hilferuf jedoch nicht reagiert. "Eine ehemalige Mandantin hat mich kontaktiert und um Hilfe gebeten. Ihre Kollegin sei in eine Kundenwohnung gegangen und nicht mehr hinausgekommen. Und obwohl sie schon mehrmals bei der Polizei angerufen habe, würde diese nichts machen“, wird der Anwalt Manfred Arbacher-Stöger von der Krone zitiert. Schließlich habe er selbst am Posten in Garsten angerufen. Dort wäre er an das Landeskriminalamt verwiesen worden, denn in Ternberg würde ja nie etwas passieren.

Mordwohnung gestürmt

„Ich habe dem Sonntagsjournaldienst die Situation erklärt - nur wenig später hat die Cobra die Mordwohnung gestürmt“, lobt der Anwalt in dem Bericht hingegen das Landeskriminalamt.

Bei der Polizeiinspektion Garsten kann man auf KURIER-Anfrage keine Auskunft zu dem Fall geben. Von der Landespolizeidirektion OÖ heißt es: "Wir werden diesen Vorwurf intern prüfen. Mehr können wir dazu noch nicht sagen." Wann diese Ermittlungen abgeschlossen sein werden, ließ man offen.