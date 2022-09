Der nächste Femizid: 34-Jähriger in Oberösterreich festgenommen

Schon wieder ein Frauenmord. In Oberösterreich steht ein 34-Jähriger unter Mordverdacht. Im Bezirk Steyr-Land, in der Gemeinde Ternberg an der Grenze zu Niederösterreich, ist eine junge Frau „durch massive Gewalteinwirkung“ ums Leben gekommen, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich dem KURIER bestätigte.

Bei der Frau soll es sich um die Mitarbeiterin eines Escort-Services handeln. Weil sie von einem Termin nicht zurückgekommen ist, sollen Bekannte die Polizei alarmiert haben. Die Cobra hielt Nachschau an der Adresse des Mannes, wo sie auch die Leiche der getöteten Frau entdeckten. Der 34-jährige Österreicher wurde Sonntag, am späten Nachmittag, festgenommen, die Einvernahme steht noch aus. Hintergründe zur Tat sind derzeit noch nicht bekannt.