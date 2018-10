Private Bürgerwehr: Wie sicher ist Linz tatsächlich?

Die Ankündigung einer rechtsextremen Gruppe im Internet, in der Linzer City auf Patrouillengängen nach dem Rechten sehen zu wollen, sorgt für Aufsehen. Der KURIER recherchierte die Fakten zur Sicherheitssituation in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Ist es wirklich so schlimm, wie die Gruppierung behauptet?

Gibt es in Linz

Tatsache ist, dass die Kriminalität in Linz zurückgeht. In der Halbjahresstatistik gingen die angezeigten Fälle heuer von Jänner bis Juni im Vergleich zu 2017 um 2,3 Prozent auf 9146 Fälle zurück. Die Zehnjahresstatistik belege den Trend eindeutig, im Gegenzug steige die Aufklärungsrate, sagt Polizei-Sprecher David Furtner.

Rund um gewisse Hotspots, wie den Hauptbahnhof und Parks kochte das Thema Sicherheit in Linz immer wieder hoch. Welche Maßnahmen wurden gesetzt?

In Linz wird die Arbeit der Polizei in gewissen Bereichen vom städtischen Ordnungsdienst unterstützt. Zuletzt wurden ortspolizeiliche Verordnungen wie Schutzzonen beim Hinsenkampplatz, in der Turmstraße oder am Hessenplatz durchgesetzt. Hauptsächlich galt die Maßnahme der Verhinderung des Drogenhandels, am Hessenplatz wurde ein Alkoholverbot erlassen. Die ÖBB stockte ihr Security-Personal im Bahnhof Linz auf.

In Linz gab es immer wieder Kritik, dass es große Lücken beim Personalstand der Polizei gibt. Wie ist der aktuelle Stand?

Derzeit fehlen laut dem Linzer Sicherheitsreferenten und Vizebürgermeister Detlef Wimmer ( FPÖ) in Linz 124 Beamte. Wimmer lehnt eine private Bürgerwehr massiv allerdings massiv ab. Er rechnet mit einer entsprechenden Zuteilung von derzeit in Ausbildung befindlichen Beamten. Heuer wurden in OÖ 250 Jungpolizisten aufgenommen, insgesamt befinden derzeit 500 in Ausbildung.