Geplante Bürgerwehr: Polizei sieht keinen ernsthaften Versuch

Nach Bekanntwerden von Plänen einer Bürgerwehr in Linz ist die Polizei in Oberösterreich um Beruhigung bemüht. "Es heißt abwarten, ob es überhaupt ernst gemeint ist", sagte Sprecher David Furtner am Sonntag im Gespräch mit der APA. Viele wandten sich über soziale Medien an die Exekutive mit Anfragen. Sollte die Polizei auf eine Patrouille treffen, werde diese kontrolliert, versprach Furtner.