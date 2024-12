Opfer Pistole in Mund gesteckt: Fünf Haftstrafen nach Entführung in Linz

Nach stundenlanger Beratung der Geschworenen ist in der Nacht auf Samstag im Entführungsprozess in Linz das Urteil gefällt worden. Das Landesgericht verhängte über vier Männer und eine Frau Haftstrafen.

Opfer brutal geschlagen und getreten

Den fünf Angeklagten im Alter von 26 bis 43 Jahren warf die Staatsanwaltschaft vor, einem Bekannten am 1. April vor einem Lokal in Linz aufgelauert und ihn in einen Kastenwagen gestoßen zu haben. Während die Frau den Kleintransporter nach Wien fuhr, wurde das Opfer von zwei Angeklagten brutal geschlagen und getreten. Dadurch habe dieses mehrere Rippenbrüche und Prellungen erlitten.

Weiters soll ihm eine Pistole in den Mund gesteckt worden sein. Die anderen Angeklagten begleiteten den Kastenwagen in einem zweiten Auto nach Wien. Ein Begleiter des Entführten lieferte der Polizei entscheidende Hinweise, sodass in Wien das Opfer befreit und vier Verdächtige geschnappt wurden. Der fünfte wurde in Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.