Mumifizierte Kinderleiche in Schule: Gerichtsmedizin ist am Zug

Einen ungewöhnlichen Fund untersuchen derzeit Kriminalisten und Gerichtsmediziner in Oberösterreich . In der Sport- und Integrationsmittelschule Vöcklabruck wurde bei Umbauarbeiten die skelettierte und teils mumifizierte Leiche eines Kindes gefunden.

Obduktion soll Umstände klären

Der Fund wurde diese Woche im Zuge von Sanierungen im Keller des Gebäudes gemacht. Auch wenn man derzeit davon ausgeht, dass die Kinderleiche in früherer Zeit für Anschauungszwecke im Unterricht diente, sind die Ermittlungen von Polizei und Gerichtsmedizin angelaufen. "Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich um ein sehr altes Präparat handeln", so die Polizei.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen und führt diese in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wels. Die Gerichtsmedizin in Salzburg soll klären, was es mit der skelettierten Kinderleiche auf sich hat, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Bis zu einem Ergebnis kann auch ein früheres Verbrechen nicht ausgeschlossen werden.