Betrug mit Leasingautos: Für Massimo war in NÖ Endstation

Der Italiener soll im großen Stil mit gefälschten Papieren und Bankdokumenten Leasingfahrzeuge ergaunert haben. Der bislang bekannte Schaden wird mit rund 250.000 Euro beziffert. Am vergangenen Freitag wurde der Mann in einem Autohaus am Zehnergürtel in Wiener Neustadt überführt und festgenommen, bestätigt ein Polizeisprecher.

Schwindel fiel erst später auf

Der mutmaßliche Betrüger soll in den vergangenen Monaten bei Autohäusern in Kärnten immer mit demselben Modus Operandi vorgegangen sein. Unter falschem Namen und mit gefälschten Finanzierungsbestätigungen ist der Tatverdächtige an diverse Mercedes und andere Karossen gekommen.

Die Autos holte er ab, die Leasingfinanzierungen waren jedoch ein Schwindel. Als die Sache in den Autohäusern auffiel, war der gesuchte Italiener mit den teuren Karossen bereits über alle Berge.