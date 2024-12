Mann gekidnappt und misshandelt: 5 Angeklagte in Linz vor Gericht

Gegen vier Männer und eine Frau hat am Mittwoch im Landesgericht Linz ein Prozess wegen erpresserischer Entführung , schwerer Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz begonnen.

Sie sollen vom Bruder des Opfers für die Freilassung 175.000 Euro gefordert haben. Dank Hinweis eines Zeugen konnte der Gekidnappte in Wien befreit werden.

Bis wenige Tage vor Prozessbeginn waren nur drei syrische Männer und die deutsche Frau angeklagt gewesen. Ein fünfter Verdächtiger, der mutmaßliche Kopf des Geschehens, wurde vor kurzem in Deutschland verhaftet und nach Österreich ausgeliefert.

Mann in Kastenwagen gestoßen

Den fünf Angeklagten im Alter von 26 bis 43 Jahren wirft die Staatsanwaltschaft vor, ihrem Bekannten am 1. April vor einem Lokal in Linz aufgelauert und ihn in einen Kastenwagen gestoßen zu haben. Während die Frau den Kleintransporter nach Wien fuhr, wurde das Opfer von zwei Angeklagten brutal geschlagen und getreten.